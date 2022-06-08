大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦8日政策例行吹風會，商務部、中國人民銀行、海關總署說明推動外貿保穩提質。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文指出，新一輪穩外貿政策凸出針對性和時效性，直面當前外貿發展面臨的困難問題，從推動外貿領域保通保暢、加大財稅金融支持力度、幫助外貿企業抓訂單拓市場、穩定外貿產業鏈供應鏈等4方面，提出13條具體措施。

王受文說，在推動外貿領域保通保暢方面。確定重點外貿企業名錄和相關物流企業及人員名錄，並對生產、物流、用工予以保障。將外貿貨物納入重要物資範圍，全力保障貨運物流運輸暢通。有力有序疏通海空港等集疏運。用好航空貨運運力，保障重要零組件、裝備和產品運輸。進一步擴大班輪公司直客對接的業務規模，加強對國際海運領域市場監管。

在加大財稅金融支持力度方面。擴大出口信用保險短期險規模，特別是對中小微外貿企業，進一步提高承保覆蓋面，縮短理賠時間。支持銀行機構不盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸，滿足外貿企業合理資金需求。梳理一批急需資金的中小微外貿企業名單，予以重點支持。增加信保保單融資規模。面向外貿企業，加大匯率避險和跨境人民幣結算的宣傳培訓力度。指導跨境電商企業用足用好現行出口退稅政策，支持符合條件的跨境電商相關企業申報高新技術企業。

在幫助外貿企業抓訂單拓市場方面。優化創新線上辦展模式，打造國別展、專業展、特色展，説明企業獲取更多訂單。支持中小微企業以「境內線上對口談、境外線下商品展」等方式參加境外展會。加強廣交會與跨境電商平台等聯動互促，智慧對接供採，便利企業成交。鼓勵創新綠色高附加值產品開拓國際市場，支持醫藥企業註冊認證中醫藥製劑和生物製品，支持企業開展綠色低碳貿易，支持國外消費者購買中國品牌汽車，支持更多地區開展二手車出口業務。

在穩定外貿產業鏈供應鏈方面。支持勞動密集型外貿產業在大陸國內梯度轉移，穩定發展，保障就業崗位，助力鄉村振興和區域協調發展。支持企業在綜合保稅區內開展「兩頭在外」保稅維修，探索開展汽車發動機、變速箱等產品保稅再製造試點。加強進口促進平台培育建設，培育新一批進口貿易促進創新示範區，擴大優質產品進口。