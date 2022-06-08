根據上海證交所提交的文件和一名消息人士指出，義大利總理德吉拉(Mario Draghi)阻止了將義國的技術和軟體轉移給中資的工業機器人公司埃夫特智能裝備(EFORT Intelligent Equipment)。

在今年稍早時候，埃夫特宣布一項協議，擬將持有的義大利Robox公司股權，從40%提高到49%。Robox主要是設計和製造機器人和行動控制系統的電子元件。而埃夫特是在上海證交所掛牌的公司。

除了提高持股，該協議也要求Robox必須授權埃夫特使用一些軟體原始碼。

據消息指出，德吉拉政府阻止了Robox對該中企進行技術移轉，但是沒有反對增持股票一事。

義大利政府保留了反收購法的「黃金權力」，該權力可以在銀行、能源、電信和醫療等，被認為戰略重要性的產業，對不受歡迎的收購進行否決。

自該「黃金權力」於2012年立法以來，義大利已經動用了7次，其中6次針對中企，而5次是在新的德吉拉總理任內動用。