台化(1326)今日舉辦股東會，為台塑集團今第二場股東會登場，董事長洪福源坦言，今年將比去年面臨更大挑戰。台化今日也通過每股配發現金股4.8元。

台化110年度合併稅前利益501億5,990萬元，年成長102.5％，主要是疫後各國經濟復甦，但疫情反覆致國際貿易秩序及供應鏈失衡，上半年價格上揚，需求旺盛，下半年市場需求彈升後漸趨保守，原料及產品價格震盪，加工利差逐步縮窄，但全年營業利益仍年成長124.7％，每股獲利6.56元。

台化今日股東會也通過每股配發現金股利4.8元。

洪福源表示，110年雖全球經濟仍籠罩在新冠疫情反覆不定的影響，但隨著歐美經濟復甦及各國刺激消費政策，用油需求增長，西德州原油WTI從年初不到50美元/桶，一路上行到年底超過75美元/桶，漲幅55%，同樣輕油也漲了53.6%。去年初美國德州冰風暴、石化同業異常頻傳，更導致部分石化產品價格大漲，苯及ABS、PP等售價創高，其餘的石化及塑膠產品也有相當漲幅，去年上半年台化獲利良好。到了下半年，缺艙缺櫃未紓解，海運緊張運費高漲，供應鏈不順暢，能源價格暴漲，大陸電力偏緊實施能耗雙控，加上新產能投產影響，雖然原油價格仍在高位振盪，不過石化與塑膠製產品價格逐步下滑，市場轉趨保守，使本公司營收及利益都趨緩，但是整年來說產銷、獲利仍維持相當成長，在騰籠換鳥高值化的工作上也甚有收穫。

展望今年，洪福源表示，今年度經營展望及受到外部競爭環境及總體經營環境之影響，仍面臨碳稅、國際政經情勢、疫情反覆、塞港與缺艙櫃持續使供應鏈問題和通膨壓力持續攀升、歐美貨幣政策轉向升息循環等重大挑戰，諸多不確定因素牽動全球經濟後續變化，加上能源成本上漲，大陸石化、塑膠新產能大量投放，客戶心態將持續保守，台化營運比去年面臨更大挑戰。但疫情若是朝輕症化、流感化發展，病毒治療藥物上市，世界各地能與病毒共存，疫情的管制措施減少，經濟活動逐漸活絡，供應鏈逐步正常化，因人力不足導致的塞港解決，世界運輸漸漸回到常軌，運費下滑，成本減輕，消費力增加，則新產能陸續消化將加速，有助於台化營運與開展商機。