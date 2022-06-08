匯豐銀行今(8)日舉行2022下半年投資展望說明會，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示：我們預料美國聯邦資金利率將從現水平再上升200個基點，到2023年3月升到2.75%至3%。我們預計債市進一步下跌的空間越來越有限，因為市場價格已反映的升息幅度已超過我們預期。4月美國CPI數據顯示，3月通膨或從41年以來的高位緩慢升到頂峰。我們預計美國核心個人消費支出通膨將從4月的4.9%回落至2022年第四季的4.2%，2023年第四季進一步回落至2.8%，為2023年第一季美國升息周期的暫停鋪路。

匯豐銀預期，全球國內生產總值(GDP)成長將從2021年的5.8%放慢至2022年的3.4%及2023年的2.9%。全球能源衝擊及供應鏈挑戰將把2022年全球通膨率推高至7.5%，並於2023年放緩至5.1%。

范卓雲表示，市場面對多重結構衝擊，投資人必須重新部署投資組合，適應全球新變局所帶來的挑戰。新冠肺炎疫情危機、俄烏戰爭和永續發展變革正在擾亂供應鏈、勞動市場、能源供應和基礎建設投資。這些結構性變化將導致全球政府投放龐大資金，最終將有助刺激經濟成長，惟亦將推高經營成本，導致通膨持續高於過去十年所見的水平。我們預期，在全球經濟軟著陸和滯脹憂慮降溫的支持下，風險資產的投資前景將在2022年下半年逐步改善。

匯豐銀對風險性資產持中性比重配置，聚焦優質盈利、收益策略及多元資產分散投資。未來六個月，其對全球股票持中性配置，並對美國、香港及東協股票持偏高比重配置。固定收益方面，匯豐銀偏高比重配置全球投資等級及高收益債券、新興市場及亞洲美元債券。為對沖停滯性通膨及利率風險，匯豐銀維持對避險基金、能源、資源及金融股持偏高比重配置，同時看好美元及大宗商品貨幣。為發掘多元收益機會，其看好高息股、私募股權房地產及私募信貸。其在價值股與成長股，以及周期性與防守性板塊之間採取平衡的策略，以管控地緣政治及宏觀經濟的不確定性。其投資策略強烈偏好具備能力適應顛覆性變化及結構性衝擊的具抗逆力公司，以及環境、社會與治理(ESG)表現出眾的公司。