本土疫情大爆發，連日來都有數萬例確診與破百人死亡，引發民眾恐慌。一份最新民調指出，蔡英文的負面評價飆高5.6個百分點來到44.8%，行政院院長蘇貞昌的施政滿意度，則相較上月下滑6.9個百分點來到43％。此消息引熱議，大批網友則表示「別忘了民進黨很會選舉」，呼籲大家別對年底選情太樂觀。

《美麗島電子報》5月25日至5月26日最新民調顯示，蔡英文的施政滿意度下滑6.1個百分點，來到49.9％，負面評價則提升5.6個百分點為44.8％；蘇貞昌的施政滿意度，和上月比起來，下滑了6.9個百分點來到43%，負面評價則提高4.8個百分點來到48.5％。

不僅如此，從好感度來看，民進黨相較於上月下滑2個百分點，來到43％，負向評價則提高3.9個百分點來到44.2％；國民黨則相較上月上升5個百分點，來到27.5％，負向評價則下滑4.5個百分點來到55.4％。

此消息引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「別忘了民進黨很會選舉」、「別忘了去年底四大公投的結果」、「台灣人很健忘的」、「你永遠可以相信『死忠的』有多死忠」、「不要對年底太樂觀，民進黨還沒出手」、「有817的一天民進黨一定永遠執政，不用抱太大希望」。