今年五月在玉米輪生期要進入開花授粉期時，一直不停下雨，影響玉米果穗分化，造成果穗短小。（周麗蘭攝）

一名農婦向張麗善陳情她的玉米田可收成的很少，卻又與盤商簽約，不知如何是好。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善陪同農改場人員勘查元長鄉玉米田，手上拿的玉米長短差很多，一支是受損版，另一支是正常版。（周麗蘭攝）

上月連續下雨造成食用玉米果穗分化不順，原本應12公分至15公分，包括元長鄉、東勢鄉、土庫鎮都有果穗短小、長度少於10公分情形。雲林縣長張麗善今（8日）陪同農改場人員抽樣勘查元長鄉會3處白龍王甜玉米，果穗長度至少短20％。

農改場人員表示，白龍王甜玉米的果穗不應該短於10公分以下，現在已經進入開花授粉期，果穗長度已經固定了，至少比正常版短少了20％。

農改人員說，玉米在輪生期是果穗生長重要階段，今年五月在玉米輪生期要進入開花授粉期時，一直不停下雨，影響玉米果穗分化，造成果穗短小，目前已進入子粒充實階段，果穗不會再長，長度減少、產量自然減少。

一名老農強調，減收至少4成，不只2成，正常可以賣的也賣不到工資。另一名農婦向張麗善陳情，她的玉米田可收成的很少，卻又與盤商簽約，不知如何是好。

縣長張麗善、農業處代理處長蔡耿宇、農改場人員一同會勘玉米田，張麗善表示，受到雨季影響，玉米穗長不長，很多長度短於10公分，正常要12公分以上，玉米粒行數也減少， 未來即使果粒充實，產量還是減少，農改場專業判斷，受損率超過20％，應該受到天然災害現金救助。

蔡耿宇表示，雲林縣第一期玉米約2800公頃，以元長500公頃最多，其次是東勢鄉420公頃、土庫鎮300公頃。若農委會公告玉米因天然災害受損，每公頃可獲4萬1000元救助，原標準是3萬6000公頃，今年救助金額有向上修正。