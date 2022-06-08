蘋果WWDC大會式推出iOS 16，最大亮點之一是鎖定畫面變得更客製化，可以使內不同的小工具、字體、動態桌布等自定義 iPhone 的鎖定畫面，但外媒發現今年秋天即將問世的iPhone 14 Pro可望支援「常亮模式」（Always On Display）。

科技網站《9to5mac》報導，目前透過 iOS 16公開測試版發現，蘋果隱藏三組與 iPhone螢幕背光管理的程式代碼，且每一組都與「常亮模式」有關，因此推測常亮模式將會使用在今年9月推出的 iPhone 14 Pro、14 Pro Max 等高階機款，亦即使用ProMotion 顯示技術將刷新率設在 1Hz，以降低耗電，維持電池續航力，在待機畫面上就可顯示時間與重要通知，不必喚醒螢幕。

儘管iPhone 13 Pro系列已使用ProMotion技術，但刷新率最低只有10Hz，而Apple Watch的「常亮模式」僅有更低的1Hz刷新率，同時不會破壞電池壽命，蘋果應是希望將此功能留給今年Pro 版 iPhone 14 新機使用。

不過「常亮模式」在安卓陣營手機早已使用多年，不少用戶認為此一功能實用性不高，所以仍選擇關閉，減少耗電。