精誠中學今年共20人錄取台大科系，唐浩恩繁星錄取台大醫學系，謝函蓁、董家愷及鄭立永申請入學中成為台大電機系準大學生。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

精誠中學唐浩恩繁星錄取台大醫學系。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

精誠中學謝函蓁、董家愷及鄭立永申請入學中成為台大電機系準大學生。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

111年大學甄選入學的繁星甄選及申請入學各校陸續放榜，精誠中學今年共有20人錄取台大科系，唐浩恩同學繁星錄取台大醫學系，謝函蓁、董家愷及鄭立永也在申請入學中成為台大電機系準大學生。

繁星錄取台大醫學系的唐浩恩同學，不僅是數理成績了得，更是語文高手，因為對於語文的喜好，曾參加公視一字千金節目，並曾在109學年度獲得全國語文競賽特優殊榮。對於自己可以如願以償錄取台大醫學系，他說，「面試時保持微笑」，一方面是禮貌的表現，一方面可以展現自己的自信。他覺得自己的學習歷程檔案中表現最特殊的地方，是自己和同學錄製化學教學影片—鵬舉化學，透過把別人教會來驗證自己是否真正讀懂。

台大電機系的三位錄取生中謝函蓁同學，也不斷透過參與各種競賽來鍛鍊自己，參與地理奧林匹亞競賽、地科奧林匹亞選訓營表現在前百分之五十，也參與地科學科能力競賽，從高二確定目標後就義無反顧、勇往直前。

董家愷是參與奧林匹亞物理選訓營的學生，在校成績是百分之三。其他申請入學錄取同學多在校成績百分之一、二的人，而他可以錄取，教授看到了他的獨特處。董家愷經營部落格書寫參與競賽的經驗及心得，他說精誠很小，想和全國的高手碰撞，成就更好的自己。

錄取台大電機系鄭立永同學，國中時非常喜歡數學，高中接觸物理後，發覺自己對於物理的熱愛，積極參加數學、物理的學科能力測驗，在楊一郎老師的悉心指導下，參加物理探究實作比賽，自主學習專題也和物理有關，並與同好組成物理讀書會，不僅精進自己的表達能力，也從教導學弟妹的過程中積累自己的物理知識並傳承各種參賽經驗。