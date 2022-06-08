繼2021年挹注13所兒少安置機構助學資源和經費後，今年信誼基金會再度挑選一批高互動性圖書持續支持閱讀(信誼基金會提供)

社工將信誼基金會600份禮袋送到台東縣脆弱家庭孩童手中，親子掩不住喜悅和興奮立刻拿起圖畫書開始讀起來(信誼基金會提供)

新冠疫情持續擴大，孩子的學習和成長卻不能中斷！信誼基金會特別企劃一批「信誼幼兒文學獎禮袋」，將優質原創圖畫書、繪本口罩、隔熱餐碗等資源捐贈給台東縣6歲以下弱勢幼童和其他縣市13所私立兒少安置機構孩童，將愛與關懷累積成孩子成長的動力。

信誼基金會董事長張杏如表示，親子共讀是安定孩子情緒最有效的處方箋：「把孩子抱在腿上，大聲朗讀，讓孩子感受被愛和保護，可以降低親子間的焦慮和不安。」疫情持續超過2年，國際間許多組織調查發現，孩子的基本數理和閱讀能力學習受到很大影響，特別是低齡幼童和處於社會邊緣的孩童。聯合國兒童基金會年初報告指出，這波疫情使得部分中、低收入國家10歲孩童閱讀能力未達標比例從原來的53％提高到70％。張杏如指出，閱讀是孩子學習的基礎，培養閱讀習慣更是孩子成長過程不能忽視的過程。

信誼基金會表示，繼2020年捐助5000份「Good Start好好開始~幼兒成長起點禮盒」，2021年挹注13所育幼院助學資源和經費後，今年持續贊助13所兒少安置機構適齡書籍、玩具、桌遊，另外特別在信誼幼兒文學獎揭曉時，挑選3本撫慰身心的原創圖畫書，以及授權製作的兒童繪本口罩、日本KOM聯名餐碗，依繪本主題製作了1千份「信誼幼兒文學獎禮袋」，捐贈給弱勢孩童，相信能提醒孩子注意防疫和飲食，並親近書籍、愛上閱讀。

台東縣政府社會處陳淑蘭處長表示，感謝信誼基金會致贈幼兒文學禮袋，禮物與關懷卡已陸續贈送到台東市區、縱谷線區、南迴線及海岸線區等4處社會服務中心的孩童手上，這些受贈家庭有很高比例需要照顧3名以上孩童。感謝信誼長期對兒童發展的關懷和努力，相信這些關懷將能累積成孩子成長的動力，讓孩子們在愛的包圍下穩定成長茁壯。

同時參與這次公益捐贈的日本品牌KOM台灣執行長郭文長指出，很高興能參與這項公益活動，捐贈1000組「信誼童書聯名款KOM兒童餐碗組」，與信誼一起為台灣幼兒盡一份心力。