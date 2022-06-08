台東縣立游泳池閉館多年，加上「泳圖共構」失敗，民眾長期以來苦無公立泳池可以戲水，縣府與台東大學合作，投入約5000萬經費元活化台東校區荒廢游泳池，今天舉行動土儀式，工期8個月，明年就可提供縣民優質戲水空間。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府3年多來爭取3.4億元改善體育場館，包括整修棒球村、優化東海運動公園、縣立溜冰場、體育館及體育場等，打造全齡運動休閒場域，以及此次投入共5000萬元啟動泳池改善，讓鄉親在台東市區有更方便、多元的泳池及親子戲水空間，也增加親子休憩場所。

縣府說明，此次泳池整修工程中將分為4大區，包括主游泳池、兒童池、SPA池、超音波池，設有輕食區、醫護室、重訓室及無障礙設施、哺乳室等空間。

另外，著重出入口意象與鐵花村特區整體營造，期待泳池設施改善完工後，增進運動環境安全，活化閒置運動空間，也讓縣民在夏天有清涼消暑的好去處。

教育處長林政宏表示，縣府原本預計以縣預算投入泳池整修工程，包含無障礙入水、遮陽、全新淋浴更衣空間及夜間照明等，另外，為了讓親子空間更完善，又積極向體育署爭取補助，增設幼兒專屬的親子戲水池等。

再加上為了使縣民有更充裕的停車空間，縣府多次與台鐵及東大協商周邊停車規畫，歷程皆費神費時，而工程又在疫情艱難及原物料調整時期，能夠順利發包施工實屬不易。

此次整修案工期長達8個月，工程期間造成民眾不便之處，也請縣民體諒。至於民眾在夏天有戲水需求，杉原海水浴場也自4月起開放至9月，且有海域安全巡邏團隊維護安全，是臺東夏日戲水勝地的一個好選擇。