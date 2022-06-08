台南市區寸土寸金，停車空間不足，台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場陸續施工，其中，永康區成功里、北區成德里2座立體停車場，同時併建活動中心、親子悠遊館、托嬰中心等多元空間，歷經2次流標，終於順利發包，預計2024年完工。

台南市長黃偉哲表示，永康成功里立體停車場，北區成德里立體停車場所在地點為人口密集區，寸土寸金，這也是最後一批前瞻計畫停車場補助，全台補助4個停車場，台南就占2個，加上現在營造成本大幅上升，期待這2個停車場年底能順利開工，2年後如期完工。

永康成功里立體停車場位於永仁高中西側，周邊為開發中的精忠二村都更計畫，北區成德里立體停車場附近有花園夜市等熱門觀光景點，區域停車需求高。

交通局表示，永康成功里立體停車場經費3.87億元，中央補助1億元，初步規畫地下1層與地上7層，設置195席汽車位與40席機車位，包含成功里活動中心、親子悠遊館及商場。另外，北區成德里立體停車場經費2.59億元，中央補助0.81億元，初步規畫地上4層，設置216席汽車位與45席機車位，包含成德里活動中心及托嬰中心等空間。

永康區成功里長曾文俊說，永康成功里立體停車場位於永仁高中西側，周邊為開發中的精忠二村都更計畫，未來將有11棟集合式住宅，其中包括3棟社會住宅，共有1110戶，成功里目前人口為2303人，6年後將暴增2.5倍人口，停車需求相當大，很欣慰爭取2年多，里民停車需求總算獲得解決。

成德里長王登炎說，該里苦無活動中心，每次辦活動只能露天或在公園舉辦，加上該里也有很多年輕外來人口，家長的托嬰、托育需求大，期待停車場趕快落成，托嬰中心也能盡早啟用。

交通局長王銘德指出，停車場完工啟用後，能有效紓解周邊停車需求，並提供民眾交誼、親子遊樂托育等多元服務，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益。