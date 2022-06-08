永信建(5508)今日舉行股東會通過每股現金股利8.01元，受到嚴重的缺工問題影響，2022年永信建成屋案遞延完工，2022年業績表現恐將難突破去年，不過，2023年預計將有6筆個案完工，總銷達130億元，業績將會再上一層樓。

永信建發言人陳怡均指出，缺工問題使得原本預計在2022年上半年完工推出的個案，延到下半年才完工，使得推案時程遞延，預期最快第3季會有3個成屋案推出，另一筆個案希望也能趕上年底前完工。永信建在2022年下半年完工的4筆個案總銷達120億元，包括總銷28億的謙樂，預計7月完工、總銷51億元的禾豐，預計8月完工、總銷20億元的晴川，預計9月完工、總銷21億元的晴萃，預計12月完工。

永信建2023年預計將有6筆個案會完工，包括楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、建軍二期，累計總銷130億元接續完工進場銷售，法人對明年度營運表現樂觀以待。

政策連番打炒房是否影響到高雄房市?陳怡均說，對公司案子來說相對影響較小，投資客都以預售為主，公司推案都以成屋為主，不過，疫情嚴峻之下，購屋者賞屋會有憂慮，來客數變少，影響性比政策還有大。至於央行升息，由於剛性需求還是會買房，影響並不大，永信建推出個案以中坪數產品為主，買房自住並不會因為每月增加1000多元而有所退縮。

被問及延後推案，房價是否價再往上調?陳怡均則回答，2021年下半年高雄受到台積電設廠、缺工、缺料，房價攀至高峰，當初工程進行時已有預期，而現在受疫情影響市場比較沒有這麼熱絡，第3季推案還是會按照原先的規劃，並不會調漲價格，甚至會有早鳥優惠價。