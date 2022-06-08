8日，韓國再一次大開國門，宣布取消對所有入境韓國的國際旅客，必須先要隔離7日的抗疫規定。

根據韓國政府最新疫情統計資料，單日新增約1.33萬確診者，當地染疫總數近1819萬，再加上前幾天韓國有3天連續假期，每日確診病例都不到1萬人。與3月17日疫情高峰相比，當時1天曾有超過62.1萬人確診，目前情況已好轉許多。

至於韓國疫歿率為千分之1.3，重症患者數也從7日的117降至114。同時，韓國完整接種者比率達86.9%，打過1次追加劑的則有64.9%，至於還有8.2%也已接種過第2次加強劑。

考量新冠疫情慢慢降溫，韓國政府在8日宣布，不管從全球各地哪裡來，也不管有沒有打過新冠疫苗，現在入境韓國都不需要像以前一樣，必須得先關7天。

不過前提是，現在要進入韓國的國際旅客，在入境後的3天內需接受PCR檢測。同時，在登機飛往韓國之前，也必須附上採陰證明才行，至於使用PCR或有效的快篩試劑都可以。

為迎接來自全世界各地的觀光客，韓國大量增班飛往當地仁川國際機場的飛機，從5月每周532班次增至6月的732。另外，韓國政府在8日也將猴痘列入4級中第2級傳染病。