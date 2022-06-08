美國財政政部長葉倫周二在參議院表示，她預期通膨仍將保持在高點，拜登政府可能會在其預算提案中上修今年為4.7%的通膨預測。

在參議院財政委員會的聽證會上，葉倫表示，美國正在處理「無法接受的通膨水準」，但她希望物價上漲很快就會開始消退。

近幾個月來，美國的消費者物價指數（CPI）年增率一直都處於8%以上的逾40多年高點，遠超出拜登政府在其2023財政年度（自2022年10月1日起）預算中的通膨預測。

但另一項指標，排除波動較大之食品與能源價格後的核心個人消費支出物價指數已經開始降溫，在4月為年增4.9%，雖仍然偏高，但已經從2月的年增5.3%連續兩個月放緩。

葉倫表示：「我確實預期通膨仍將居高不下，儘管我非常希望現在通膨就會下降」。

葉倫在聽證會上再次反駁共和黨的批評，即拜登去年推出規模達1.9兆美元的新冠支出法案「美國援助計畫」（ARP）助長了通膨。

葉倫表示，我們看到幾乎所有已開發國家都有通膨高漲的問題，但各國的財政政策並不相同，因此，美國大部分的通膨問題並不是ARP法案所造成的。

葉倫重申其觀點，即俄烏戰爭導致的能源和食品價格高漲、疫情期間消費支出轉向商品，以及新變種病毒和持續的供應鏈中斷，都加劇了美國的通膨情勢。

葉倫日前承認去年她說通膨只是暫時（transitory）現象且很快就會消退的預測是誤判形勢，並因而遭到共和黨人猛列抨擊。周三她在眾議院歲入委員會的聽證會上，勢必將面臨更為棘手的拷問。

葉倫周二在參議院表示，她和聯準主席鮑爾或許都可以使用比「暫時的」（transitory）更好的用詞。她表示：「當我說通膨將是『暫時』現象時，我沒有料想到會有這樣的情景，即一再出現會擾亂經濟和全球供應鏈的新冠變種病毒，我也未料將到我們已經看到的，即俄羅斯入侵烏克蘭對食品和能源價格造成的影響」。