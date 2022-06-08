今年來大陸股市受到疫情升溫、封鎖措施加嚴影響而震盪劇烈，但隨近日上海新增確診人數下降，復工復產有序推進，官方也推出多項穩增長經濟政策，帶動股市表現回暖，近一周上海綜合指數上漲2.77％、近一月上漲7.82％，中小企業100指數與創業板指數近一周分別上漲2.59％與4.77％，近一月上漲4.09％與7.58％，帶動大中華基金近日績效表現不俗。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，從經濟數據來看，大陸5月製造業PMI為49.6，較4月份提高2.2，顯示疫情對經濟最大衝擊的時刻已經過去，自PMI的細項指標來看，包括生產、新訂單、從業人員和原材料庫存指數均有所回升。

疫情控管方面，以今年來上海與北京的防疫經驗來看，北京透過健康碼的控管阻斷病毒的傳播，將成為未來防控疫情的主要方式，因此，未來再發生大規模封城影響經濟活動的可能性不高。

洪玉婷指出，從政策面來看，大陸官方5月調整首套房的貸款利率，及5年期的LPR指標，為近期首度調降5年期LPR指標，料有助於降低投資的資金成本。官方也提出多項穩增長的政策，如減稅、針對汽車等領域進行補貼等，也有利於未來經濟持穩。

整體來看，在疫情受到控制、經濟活動持續恢復，及穩增長政策可望發酵加持下，有助市場風險偏好的修復，進一步帶動陸股走勢趨穩。產業可持續關注高景氣確認度的成長行產業如新能源、汽車電子相關類股，價值股如消費、金融等亦可留意。