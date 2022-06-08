儘管美國通膨似乎已經見到高峰，但市場預計聯準會（Fed）仍將持續升息，6月起還將開始縮表，持續緊縮使美股續震盪，根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，5月景氣燈號維持與4月相同，薪資成長續亮紅燈，商品、信用利差、貨幣供給為黃燈，其餘8項維持綠燈，整體衰退風險儀錶板也維持綠燈，預料美國軟著陸是最可能的情境，過渡期間應保持耐心。

富蘭克林證券投顧表示，近期消息面牽動美股震盪走勢，預期在6月Fed利率會議前，經濟數據、通膨和聯準會官員談話等消息面將持續牽動市場，建議採取多元配置掌握四大主軸。一是高品質股／債，因面臨通膨、聯準會升息和縮表環境，將凸顯價值型高股利股票、基礎建設和公用事業股票的優勢，建議可布局美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者搭配操作天然資源產業型基金。

其次為長線創新產業，歷經近期的修正後，部分科技和生技股已出現被錯殺情況，惟技術面仍壓力沉重，需時間化解，維持科技和生技股票型基金定期定額策略。再者關注美元投資級債，隨著各類債券殖利率彈升，評價面吸引力浮現，首選美元計價投資級債，且可受惠高油價的波灣債券型基金。最後即新興市場，觀察大陸解封進度、政策及美元走勢，欲撿便宜者可開始留意新興市場的低接機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲分析，美國經濟「軟著陸」是最有可能的路徑，累積的儲蓄、薪酬提高、充足的借貸能力仍支撐著美國消費者。但隨通膨推動支出增長的速度快於收入增長速度，家庭的財務狀況開始惡化，上月儲蓄率降至4.4％，創2008年全球金融危機以來最低，消費者開始妥協，但不認為他們將因此崩潰。

傑佛瑞．修茲指出，密切關注儀錶板中的營建許可、薪資成長、失業救濟申請指標，因跡象顯示Fed收緊政策，正在減緩需求和冷卻通膨。今年以來30年期固定抵押貸款利率大幅提高，加上房價上漲，這對住房負擔能力造成重大影響，但對通膨而言，房市降溫反而有利，惟需時間才能反映在CPI上。

就業市場來看，Fed有機會在不觸發經濟衰退下降低薪資成長，因為在勞工重返就業的同時，企業正在降低勞動力需求。薪資和通膨放緩可能使Fed今年稍晚放慢收緊貨幣腳步，進而舒緩市場的低迷情緒，但短期內仍將因高通膨而持續升息，因此持續渡過此一過渡期間，長期投資布局應保持耐心。