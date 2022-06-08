路透引述3位消息人士說法指出，俄羅斯東部港口科茲米諾港（Kozmino）的石油出口提高約2成，以因應亞洲買家大幅增加的需求，同時可抵銷歐盟制裁的影響。
匿名人士稱，俄羅斯國營輸油管線公司Transneft透過東西伯利亞太平洋石油管道（East Siberia Pacific Ocean，ESPO）提高運往科茲米諾港的石油量，並利用化學添加物讓石油的流速加快，單日輸送量增加約7萬桶。另一方面，莫斯科當局規劃透過鐵路額外運送每日8萬桶的所謂ESPO混合油至科茲米諾港。
路透引述3位消息人士說法指出，俄羅斯東部港口科茲米諾港（Kozmino）的石油出口提高約2成，以因應亞洲買家大幅增加的需求，同時可抵銷歐盟制裁的影響。
匿名人士稱，俄羅斯國營輸油管線公司Transneft透過東西伯利亞太平洋石油管道（East Siberia Pacific Ocean，ESPO）提高運往科茲米諾港的石油量，並利用化學添加物讓石油的流速加快，單日輸送量增加約7萬桶。另一方面，莫斯科當局規劃透過鐵路額外運送每日8萬桶的所謂ESPO混合油至科茲米諾港。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。