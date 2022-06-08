亞德客-KY營收報喜，5月營收創歷史次高，該公司對6月及第二季展望樂觀，可望雙寫新高，受業績激昂帶動，今（8）日股價開盤直接跳空衝上千元，盤中低點1,005元守穩千元不破，台股重見九千金。

亞德客-KY股價從前波的千元價位之上，一路回跌至今年4、5月間股價觸及低檔約778元最低價後，周K線連7根拉出紅K，波段跌約25％，隨著股價來到低檔，三大法人開始回補持股連9日買超1,456張，法人已逢低開始布局；今天股價再度拉出一根長紅棒，重返千元價位，最高來到1,50元大漲半根漲停。

美股四大指數7日同步收紅，台股今天也展開百點以上反彈行情，高價股、千金股整體表現亮眼，千金股只有力旺小跌約1％，其餘多上漲1～4％之間。

昔日千金股，經過近日反彈後，今天重返900元大關的聯發科及緯穎，各來到930元及900元附近，是否蓄勢重叩千金股，備受關注。