去年每股稅後盈餘8.90元的永信建設（5508），8日召開股東會通過配發現金股息8元，永信建設除了既有建案，今年下半年將有4個新案完工，加入銷售行列，總銷約120億元，可供今年入帳來源，明年則有6案可望完工銷售，總銷達130億元。

永信建設2021年營收60.37億元，每股稅後盈餘8.90元，8日的股東會通過配發現金股息8元，永信建設發言人陳怡均表示，今年前5月營收15.23億元，主要來自翡翠流域、R5 新世紀、以及耘川等3個案的銷售。

她說，雖然今年前5月營收年減16.69％，但，下半年將有4個新案完工，加入銷售行列，包括謙樂、禾豐、晴川、以及晴萃等，總銷各約28億元、51億元、20億元和21億元，合計總銷約120億元，將成為今年下半年營收的主要貢獻者。

陳怡均指出，未來展望，永信建設審慎樂觀，因為採取先建後售的永信建設，目前興建中的建案，2023年預計會有6個案子接續完工，進場銷售，增加更多營業收入。

包括楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期，6案合計總銷約130億元。