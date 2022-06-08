大陸疫情再起，影響大陸空調內銷市場需求，致使第二季空調銷售呈現旺季不旺，全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密5月銷售及營收均比4月、去年同期衰退。瑞智配合客戶衝刺618購物節銷售，拉高6月銷售及營收。

瑞智5月壓縮機銷售143.42萬台，較4月減少7.05％，比去年同期減少14.28％；5月合併營收17.93億元，較4月減少2.13％，比去年同期減少8.99％。前五月累計壓縮機銷售761.84萬台，比去年同期減少18.16％；前五月合併營收91.96億元，較去年同期減少8.23％。

瑞智表示，第二季向來是大陸空調內銷旺季，但4、5月都較去年同期減少，主因是大陸內銷市場受疫情封城影響，物流受阻，打亂上游空調業生產節奏，造成下游壓縮機廠訂單同步滯後情形，加上原材料成本居高不下，空調普遍漲價，影響消費者意願。

瑞智表示，大陸上海各城市陸續解封恢復生產，政府也發布家電補貼政策，以刺激消費信心，上游空調業積極為618購物節空調促銷活動作準備，瑞智也會配合客戶需求，把握市場機會。