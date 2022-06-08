婆媳關係常是不少家庭難以化解的問題，一名女網友表示，大學閨密工作能力好，月薪也相對高，沒想到婆婆竟要求她每個月拿出2萬元，無條件替小姑繳房貸，更不斷跳針說「親戚間不要太計較」、「人要有肚量才會有福氣」等話，讓許多網友爆氣，痛批「臉皮也太厚了吧！」

原PO近日臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，閨密日前和她抱怨，婆婆看到她收入很高，竟開口要求她無條件每個月拿出2萬元，替小姑繳房貸，甚至大言不慚地說，「能者多勞、人要有肚量才會有福氣、親戚間不要太計較」等話。

原PO說，房屋產權掛在閨密小姑名下，卻要閨密無償幫繳房貸很不合理，但閨密也不願把關係搞僵，想找個優雅又保持風度的方式拒絕，她上網詢問「大家有什麼好建議嗎？」

貼文曝光，網友怒批，「我到底看了什麼？」、「婆婆都不要臉敢開口了，為什麼還要保持優雅？」、「保持什麼優雅？不用了吧！直接拒絕啊！」「這婆婆臉皮也太厚了吧」、「老公人呢？沒出面嗎？遇到這種姻親，就不用再扮優雅了，直接黑掉才能安樂一生」、「建議小姑離婚，找個有錢人再嫁」、「婆婆根本把人當提款機欸」、「婆婆真敢講，真不要臉」。