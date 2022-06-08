為進一步加大企業紓困力度，大陸國務院日前宣布要擴大增值稅留抵退稅新政範圍，在原先基礎約1.5兆元（人民幣，下同）之上，新增留抵退稅規模1420億元。大陸財政部、國家稅務總局7日發布《關於擴大全額退還增值稅留抵稅額政策行業範圍的公告》，明確7月1日起將批發零售、住宿餐飲等7大行業新納入留抵退稅新政範圍，並確定具體適用標準。

根據第一財經引述多位大陸財稅專家表示，這次留抵退稅新增的7大行業，不少因受疫情衝擊較大經營比較困難，且承載較多就業人數，因此1420億元留抵退稅紅包派發至這些行業，可以減輕這些行業符合條件企業資金壓力，幫助企業渡過難關，有利於穩就業保民生。

據該《公告》指出，將原先製造業等行業按月全額退還的增值稅增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額的政策範圍，擴大至「批發和零售業」、「農、林、牧、漁業」、「住宿和餐飲業」、「居民服務、修理和其他服務業」、「教育」、「衛生和社會工作」與「文化、體育和娛樂業」企業（含個體工商戶）。

而上述7大行業可從2022年7月納稅申報期起向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額，以及申請一次性退還存量留抵稅額，預計可新增1400億元留抵退稅，並要在7月基本退稅到位。