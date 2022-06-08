總太地產8日舉行股東常會，2021年合併營收達36.47億元，稅後淨利6.35億元，每股盈餘3.01元，通過配發現金股息1.5元，以7日收盤價37.25元計算殖利率為4％。

不受疫情影響，總太地產今日在台中市舉行股東常會，仍吸引很多股東出席，關心總太地產未來發展榮景。

有股東在場向總太地產建議表示，總太地產曾承諾股東，可以多發就不要少發，希望能對股東大方，爭取現金股利1.5元能加碼提高到3元，但最後考量當前因利率調高、保留現金盈餘購地運用等因素，未獲股東會通過，仍維持現金股利1.5元。

總太地產大力推案，看準北屯廍子重劃區環境價值的發展潛力，深耕9年累積近6000戶銷售實績，「總太2020」近千戶，總銷達60億元，去年全數交屋入帳，在建工程「共好MELODY」總銷22億及「總太聚作」總銷67億住家案皆已全數完銷，兩案將於2022年下半年陸續交屋。

總太地產董事長翁毓羚表示，2021年延續「心生活美學聚落」開發主軸，總銷金額高達近160億元的「心之所向」為旗下建案最大量體，全案含店面共1862戶也已全數完銷。

深耕北屯有成，今年總太地產將於水湳智慧城推出30周年的首發個案：分別為位於敦化路與經貿東路口的「總太兼得」及中央公園第一排的「總太至境」。

翁毓羚指出，「總太兼得」面積2775坪，樓高25層，總戶數192戶，坐擁四面臨路獨立而完整的「全街廓」基地，邁向台中市第一棟取得well國際健康建築認證的集合式住宅。

此外，「總太兼得」緊鄰9.4公頃新平公園、老樹公園，是水湳智慧城連結14期雙富養的核心區位，以周邊土地成交行情價格，及因烏俄戰爭影響加劇通膨與原物料價格飆漲推估，每坪單價站上7字頭可期。

中央公園首排豪宅預售案「總太至境」，基地面積649坪，規畫樓高28層，總戶數52戶，推出百坪以上超豪宅尺度，年底即將推出，備受市場矚目。

總太地產強調，水湳智慧城各重大公共建設即將陸續落成，園區內亮點，還包括多項公共建設由榮獲普立茲克獎建築大獎的建築師操刀，打造下一個明日之星的新7期。