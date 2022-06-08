民眾黨桃園市長參選人賴香伶8日率領團隊展開請益之旅，首站到桃園市議會拜訪議長邱奕勝。（陳夢茹攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶8日展開請益之旅，首站來到桃園市議會拜訪議長邱奕勝，此舉有分裂、見縫插針的意味。對此賴香伶回應，沒有特別要分裂，議長超越黨派，且無論藍營、綠營還是白色力量的共識都是希望桃園進步；邱奕勝則回應，歡迎任何想為桃園做事的人。

賴香伶表示，請益學習之旅首站選在桃園市議會，民意的最高殿堂一定要親自拜會，今天與議長交流非常多，由於她跟議長一樣都是客家人，用客家話聊得很開心。議長從83年至今看過桃園升格後預算成長數倍、人口也成長很多，對桃園的建設發展非常期待，他覺得不分顏色只要為桃園好都歡迎，交流完已留下良性溝通的基礎，未來有機會再找時間來請益。

「希望帶給桃園市民新的選擇！」賴香伶說，今天到議會拜訪議長沒有特別要分裂誰，議長超越黨派，且無論藍營、綠營還是白色力量的共識都是要繼續往前，政治或選舉都是一時的，但市政跟市民福祉是永遠的，市政一棒接一棒，她帶著從政的理念、經驗，希望帶給桃園市民新的選擇，民政黨是新的政黨，2年多來還有很多需要學習的地方，大家會一起努力。

談及往後請益之旅的安排？賴香伶指出，現在已經在陸續安排中，會針對地方耆老，尤其政治前輩等，有多位已經做好聯繫安排，很快就有第2場請益之旅。