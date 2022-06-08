疫情攪局，智伸科因大陸五一長假、工作天數較少，大陸許多城市防疫實施封控措施而影響物流配送，致使汽車廠及Tier 1客戶對汽車關鍵零組件拉貨動能放緩，憑藉電子及醫療出貨暢旺，5月合併營收雖然衰退，仍創同期次高，前５個月合併營收改寫同期新高。智伸科預期第二季觸底回升，下半年營運優於上半年。

智伸科5月合併營收7.07億元、年減6.20％，創同期次高；前５個月合併營收38.24億元，年增1.31％，改寫同期新高。

智伸科表示，智伸科電子事業部隨5G、WiFi 6／6E催升遠距辦公、數位轉型、AIoT等趨勢明確，創造工業級固態硬碟規格不斷升級。另一方面，醫療手術器械新品仍在快速滲透市場的初期，雙雙帶動智伸科相關零組件良好出貨表現，抵銷汽車事業部因品牌車廠及供應鏈調整生產動能，對汽車關鍵零組件拉貨動能減緩。

智伸科期盼，隨著部分品牌車廠在中國大陸市場4月中下旬開始復工復產後，5月大陸新車銷售市場有大幅回暖的跡象，帶動智伸科汽車事業業績增溫，加上醫療訂單能見度保持良好水準，有機會貢獻未來營運穩定正向的成長動能。

智伸科指出，依國外研究機構ReportLinker研究報告，全球微創手術器械市場主要參與者包括Medtronic PLC、Abbott Laboratories、Siemens Healthineers等。市場規模預估，從2021年260.4億美元成長至2022年289.8億美元，年增率11.3％，年複合成長率6％，2026年可達366.1億美元。微創手術設備各種應用涵蓋腹腔鏡檢查、心臟手術、骨科手術、婦產科等，隨著消費者對於微創手術的認知不斷提高，加速取代傳統大面積手術方式，有助此技術市場滲透率大幅提升，亦有利於智伸科醫療事業版圖持續擴大。

智伸科指出，智伸科目前所供應的醫療相關零組件產品，為客戶委外的唯一供應商，隨著主要客戶的需求持續上揚，將為智伸科未來營運增添新一波成長動能。

智伸科強調，智伸科對於2022年第二季營運，維持審慎樂觀看法。第二季營運雖因汽車廠受到中國大陸疫情封城、晶片短缺等負面因素干擾，生產步調有所調整，進而影響智伸科汽車事業部營運表現。隨著大陸上海6月1日解封，激勵汽車廠復工復產，加上中國政府針對新能源車下鄉政策，以及單車價格（不含增值稅）不超過人民幣30萬元2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅的優惠政策，6月即將上路，有機會在政策刺激消費下，振興新車銷售市場，推進智伸科旗下汽車零組件產品保持良好的出貨表現。

智伸科表示，智伸科醫療及電子兩大事業部的業績，持續展現強勁的成長態勢，多元事業部局成效展開，有助於智伸科今年營運第二季落底回升，下半年整體營運有望繳出優於上半年的成長佳績。