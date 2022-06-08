香港電台與《文匯報》報導，香港警方今（8）日推出「反恐舉報熱線」，香港市民可透過簡訊、微信或官網，以實名或匿名方式，舉報非緊急、涉及暴力及「恐怖主義」的行為。

香港警方表示，香港《國安法》生效後，整體治安大致恢復穩定，但留意到「本土極端分子」的活動轉趨隱蔽和地下化，對社會治安構成嚴重威脅，因此需要將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」。

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，香港整體恐怖主義威脅級別維持在中度，即有遭受襲擊的可能，但無具體情報顯示香港可能成為受襲目標。臨近香港回歸25週年，警方將不時評估風險。

梁偉基表示，為鼓勵舉報，警方計劃向提供可靠消息的市民按指引發放獎金，也會在案件完成檢控後，按機制評核和確定金額。

梁偉基說明，警方一向有發放獎金的機制，例如好市民獎為4000港元，舉報嚴重傷人或謀殺案等嚴重罪案的獎金，則由40萬港元至80萬港元不等，專責組會參考現有機制來釐定獎金數目，當然也要視乎案件的嚴重性、對社會的影響，以及報料人提供訊息的關鍵性等，按比例發放。