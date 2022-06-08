本土疫情持續延燒，國民黨上午再舉辦記者會，抨擊當前政府防疫表現。中華民國防疫學會理事長王任賢示警，因黑數與政府宏觀調控「校正回歸」問題，目前政府公布的每日染疫確診數不準確，只有死亡數可參考；而現在確診病例數往下掉，死亡病例數卻往上升，就代表疫情沒有趨緩。

王任賢說，現在蔡政府宣傳確診數減少，是因為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中想跑，講掉了對陳才有好處，所以也不會做任何準備，指揮中心腦筋只想到選舉。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠也說，疫情趨緩，陳時中才能去做其他事情，但畢竟防疫工作要有始有終，如果陳要提前離開，要對民眾詳細說明，而防疫責任也要執政黨要扛，而非陳一人來扛。

國民黨副秘書長王育敏也說，防疫工作絕非選戰，呼籲民進黨、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、陳時中，政治不能凌駕防疫醫療思維，一心一意只想選戰，很多決策就會出現偏差，不利人民健康與落實防疫工作，執政黨不要玩政治玩過頭。

對綠營誇耀染疫好處，王任賢表示，「這個我同意」，對整個公衛與國家群體免疫是好的，病毒要全部感染完才能停止，但這是公衛想法，政府也要把對個人危害說清楚，不要讓老百姓為國家群體免疫犧牲自己生命，否則政府對不起老百姓。

王任賢認為，疫苗無法提供群體免疫多大保護，自然感染當然是個選項，從公衛角度，是造成國家群體免疫很好的作為，但現階段國人未打疫苗的人一定要打，甚至把家裏的老人與小孩請出來打疫苗，打滿疫苗國家群體免疫才能功德圓滿。

但王任賢提醒，新冠染疫後可能還有長新冠後遺症，政府不能只讓確診者隔離7天就完事，應成立長新冠關懷中心，規定要回診，要持續照顧3到6個月。王也提到，台北市議員侯漢廷宣稱第二次染疫，但醫學觀點應該就算長新冠。

蔡明忠說，感染對身體會有影響，也會有一定保護效果，自然感染等於犧牲自己成就群體，政府應務實面對防疫行為與他產生的狀況，同時告訴民眾，能不感染盡量不要感染，因為後遺症不是眼前看到的，保護好自己也等於保護好別人。