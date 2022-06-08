老蔣時代，戰時剋扣軍餉，不必懷疑，就地正法。現在疫情危險，第一線醫護冒著染疫風險全天候搶救新冠患者，如果他們的防疫津貼被剋扣了，涉事者該當何罪？

台南某醫院護理師日前在「靠北護理師」臉書投訴，他從去年7月到最近約10個多月的時間只領到700元防疫津貼；北市聯醫系統某醫師也透露，去年以來，他領的防疫津貼還不到8成，北市聯醫還算好的，是預發然後再向衛福部請款，其他醫院不少是等衛福部撥款後再發給醫師。

近期新冠確診者擠爆各醫院，第一線護理師不但不分晝夜工作，還要承受患者的情緒，工作壓力爆表；對於衛福部未能按承諾即時、足額發放防疫津貼，已經無法忍受，紛紛透過各種管道投訴，希望社會大眾能關注。

陳玉鳳指出，根據《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》第2項第5款規定，防疫津貼，護理師是每人每班1萬元，規定很清楚，但問題出在衛福部是將津貼全部發給醫院，再由醫院分給護師。

陳玉鳳指出，防疫津貼是護師每人每班1萬元，但現在卻變成由執班護師平分，每人根本就領不到1萬元。

陳玉鳳希望衛福部將防疫津貼直接發到每位護師的指定帳戶，以免醫院從中剋扣；或是當護師抗議時，院方又將責任推給衛福部，推說是「衛福部遲發或打折發放」。

如果衛福部還是堅持將護師的防疫津貼撥給醫院，陳玉鳳也希望衛福部要求醫院公布防疫津貼的發放標準及分配比例；現在的情況是，官越大領越多，坐辦公室吹冷氣的醫院行政高層領最多，而在第一線打仗的護師卻領最少。

陳玉鳳表示，護師工會曾找過衛福部了解那些醫院有領防疫津貼、領多少，但還是無法搞懂實際情況，希望衛福部能進一步透明化，方便基層護師向院方爭取應有的權益。

至於醫院代領了衛福部給護師的防疫津貼，卻未足額發給護師，陳玉鳳認為，醫院行政人員有涉嫌貪汙、瀆職之虞，希望檢調也能介入調查。