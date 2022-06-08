面對美國對中國展開「大圍剿」，中國銀行前副行長、人大重陽研究院高級研究員張燕玲呼籲，中國除了繼續做好國際社會關係，更重要的是要做好供應鏈遭切斷的預案，不能喊危機而不行動，要做好風險防範的工作

張燕玲近日在人大重陽研究院舉辦得一場中美論壇上指出，美國對中國的大圍剿使原有的國際規則慣例發生質的變化。中國很多優勢的定論，將要或正在發生著改變，如世界最大製造業國、最大貿易國，120多個國家地區的第一大交易夥伴，70多個國家地區的第二大交易夥伴。「認清這一改變是突破圍剿的第一步，也是最重要的一步。」

面對美國步步進逼，她認為，一方面處理好中國與國際社會的關係，被美國拉入反中網絡的國家並不一定贊成美國的主張，更不一定反對中國。從政府官方、行業、企業、個人所有層面，都要做正面工作。這方面涉外企業能做很多事。

張燕玲還強調，另一方面做足脫鉤、切斷供應鏈的預案。不能只看著、喊著危機而不做行動。舉個例子，假如部分供應鏈被切斷，採購的管道能否改變？美國供應鏈能夠改，中國理應也能修改。

此外，張燕玲說，認為必須要自己研發的（關鍵技術），早點動手。人才、立項、資金，看準了就要只爭朝夕。更重要的是各行各業都做好風險評估、做好風險防範工作。

她也直言，如海外一帶一路專案，評估一下有無風險敞口，對應收帳款，應收未收進行檢查，回款的方式有無風險？相關款項是否做了利率掉期，匯率掉期控制風險？有一些軟貨幣（外匯市場上匯價不穩並且看跌的貨幣），回款時間較長，可否改用其他支付方式，儘早把錢收回來。

談及中國與東協合作前景，張燕玲認為，中國與東協比鄰而居，有合作的區位優勢；中國與東協有自由貿易協定下的FDI（外國直接投資，Foreign direct investment）制度安排，而過去30年雙方有一系列諸如雅萬高鐵、中寮鐵路等基建設施，中國與東協更是互為最大的交易夥伴。「這就是中國的優勢，足以打破美國的中國威脅論。」