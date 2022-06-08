南韓演藝圈競爭激烈，幾乎每年都有偶像團體推出，想要在這激烈環境下生存，經紀公司不惜砸大錢只為培育出實力堅強的團隊，甚至還有不少偶像或歌手出身的藝人成名後自立門戶，以自身的人脈及經驗打造新團。近日南韓論壇上卻出現一則，自稱在「某元祖偶像」所設立的經紀公司旗下擔任練習生，指控老闆有暴力傾向，多年來被打了多次巴掌而引起網友關注。

一名自稱是練習生的網友，在論壇上PO文爆料，表示自己隸屬於某元祖偶像中，最紅成員所設立的經紀公司旗下，在身為練習生的6年期間曾與老闆討論製作音樂的細節，並曾向對方提出「音樂太過時了」的真實意見，竟遭對方粗口飆罵，接著右臉就被賞了4個巴掌，左臉再給2巴掌，沒想到這些還不夠，隨後又遭對方朝後腦勺打了2下，讓他身心受到嚴重打擊，造成不小的創傷。

事後，他不但沒收到老闆的道歉，反而被對方要求提出道歉的原因，讓他害怕到直接解約，直到自己當完兵服完役回來，還是遲遲沒收到老闆的道歉，因此決定上網爆料此事。另外，練習生還附上一張他在當練習生時的合照，強調原本他打算自己忍下這些傷痛，但擔心之後還有第二個、第三的受害者出現，因此到現在仍期盼對方給予真摯的道歉，也希望其他練習生不要因此而放棄夢想。

文章一PO出後立刻在南韓網路上掀起熱烈討論，網友也循線猜測出某些藝人，不過到目前為止都還沒有人出面說明此事，因此也有人懷疑此篇文章的可信度。