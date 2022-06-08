5到8月是香蕉產季，但天氣熱香蕉放幾天就快爛掉，還會招來果蠅，令人十分困擾，日本一名蔬果達人分享夏天保存香蕉的秘訣，把沒有傷痕的香蕉一根一根分開，用保鮮膜包裹後放入冰箱，這樣就算外皮黑掉，裡面的果肉還是完好無缺，讓網友們大呼「長知識了」。

據日媒報導，擁有14萬粉絲追蹤、曾在超市蔬果部擔任10年以上負責人的Tetsu先生，日前在推特發文，教大家讓香蕉保存一個月的方法，首先要確認香蕉外觀沒有損壞、傷痕，然後一根根拆下來後，以保鮮膜包好，放進冰箱蔬果冷藏區即可，如此做將能在夏天長時間保存香蕉。

香蕉一根根包好放冰箱，能保存一個月。(翻攝自 推特@tetsublogorg)

Tetsu先生表示，夏天天氣熱，香蕉容易過度熟成、快速腐壞，只要包好放冰箱，就可延長保存期限，不用擔心香蕉吃不完，雖然香蕉皮因為不耐寒而變黑，但裡面果肉是好的。

對此，網友紛紛留言：「一直以為香蕉不能放冰箱，長知識了」、「這樣就不用馬上吃光了」、「昨天我就這樣吃了一個放一個月的香蕉。外皮又黑又嚇人，但是裡面的東西真的還可以，現在夏天可以吃香蕉了」、「對喜歡香蕉的人是個福音」。