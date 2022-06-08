花甲男追愛用詞大膽，勇敢表述心意，但嚇到人家女生了。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

花甲男追女手段太積極，訊息轟炸嚇到女方報警。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣一名花甲男因參加歌唱班認識另一名女子，對女子瘋狂著迷，三不五時就前往女子經營的小店門口站崗盯梢，讓女子嚇到心發寒，趁著跟騷法上路，向警方報案。無獨有偶，另一名花甲男也瘋狂追求舊識，常常擅自跑去女子公司停車場守候，還奪命連環call、發訊息求愛，讓該女子煩不勝煩報警求助。

跟騷法本月初剛上路，竹北警分局7日受理2件追愛騷擾案件，開出竹縣首例書面告誡單。依據跟蹤騷擾防制法第3條，只要符合監視觀察、尾隨接近、不當追求、妨害名譽等8大樣態，有反覆持續性、涉及性與性別等就可能觸法，處一年以下有期徒刑，若書面告誡後，行為人再繼續為跟蹤騷擾，被害人可向法院申請跟騷法保護令。

警方調查，兩案均為花甲男子欲追求傾慕女，希望人生邁入60歲還能勇敢愛一場，未料因以不當追求方式，透過line、訊息、電話等方式多次聯繫對方，甚至出現於被害人工作場所或住家盯哨，造成女子心生畏懼，因而報案請求警方協助。

竹北警分局隨即通報啟動專案受理，針對兩位花甲男子太過積極方式，明顯屬於典型不當追求的跟騷案件，立即對行為人加強約制作為，且依規定開立書面告誡約制，以落實維護被害人安全及權益。