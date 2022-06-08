32歲何穗擁有178公分的高挑身材與精緻臉蛋，被封為大陸超模之一，她外型、氣質均佳，被網友封為「何仙姑」，最近她為時尚雜誌拍攝一組美照，衣著採用了各式不同的花色，但其中一張卻見她在河邊脫去長褲到一半，露出纖瘦的一雙雪白大腿，整張臉又被陰影覆蓋看不到表情，引來網友說：「挺迷惑的」、「理解不來」、「是來拉屎的吧」。

香港男神陳偉霆過去認戀Angelababy、「阿Sa」蔡卓妍，前年網上傳出有人指在陳偉霆家看到大陸超模劉雯，但被工作人員否認，去年八卦媒體曝光陳偉霆的新女友真實身分，並非劉雯而是另一名大陸超模何穗，媒體直擊陳偉霆健身後搭車去接何穗，兩人一同回到愛巢，3天後司機將陳偉霆送到高鐵站，隨後接何穗到健身房，過兩天陳偉霆回家，小倆口疑似正在同居。

網友還發現原本是「犬派」的陳偉霆，近來變成「貓派」，狂曬和愛貓合影，似乎是為了配合何穗喜好，對此，雙方都沒正面否認。而何穗2015年曾在微博曬出結婚證，但把男方照片蓋住，網友驚訝送上祝福，也有人質疑她是為了電影《何以笙簫默》宣傳，何穗當時回應：「比珍珠還真」，然而她不久後便刪文，受訪時澄清目前單身。

據《娛樂有飯》報導，何穗最近替《嘉人now》拍了一組時尚照片，照片中可見她接連換上粉紅色、鵝黃色、淺藍色等服飾，秀出美背和小蠻腰，其中一張可見她身穿紫色上衣、綠色長褲，褲子脫到一半露出雪白大腿，姿勢相當詭異，引來網友議論，直言不懂時尚的高深之處。