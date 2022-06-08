我國新冠肺炎本土疫情近日持續延燒，據勞動部今天公布的無薪假（減班休息）統計，截至昨天為止全台有2468家、1萬6640人放無薪假，雖然整體人數較上周下降553人，但住宿及餐飲業仍淨增加3家、542人，顯示疫情仍持續影響就業市場。

據統計指出，本周以製造業、批發及零售業及支援服務業減少較多人，分別減少229人、286人及189人，但住宿及餐飲業則增加542人，勞動部條件司副司長王金蓉表示，本期為月底效應，部份事業單位可能仍在協商中因而未通報接續實施，但住宿及餐飲業仍增加542人，「的確是比較辛苦一點」。

王金蓉說，本期通報實施的住宿及餐飲業中有包括中南部某大型飯店業者及某連鎖火鍋業者，分別實施200多人及100多人，但協商實施期間分別為1個月及2個月，推測業者可能仍在觀望後續情況。

王金蓉指出，由於目前疫情仍未緩解，推測下周減班休息人數仍會增加，較中長期來觀察，除了要注意確診人數的增減外也要關注防疫政策的改變。