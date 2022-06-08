日圓兌美元跌破阻力位131.3後，昨日一度觸及133的二十年來低點（今早報132.8），瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)今天表示，日圓多頭頭寸的平倉止損活動導致近期跌勢加劇。技術上，日圓短期內可能進一步走軟，下一個重要阻力位為135，即2002年1月低點。不過，隨著美聯儲放慢收緊政策的步伐，而日本央行的立場開始沒那麼鴿派，日圓今年末前還是有望反彈至124。

日圓最新走勢是多種因素共同作用的結果，包括：美國10年期國債收益率升至3%以上；油價回升至120美元左右，這並不利於日本貿易條件；以及日本央行行長黑田東彥周一（6日）發表的講話，承諾維持貨幣政策寬鬆，雖然是舊調重彈，但此番話令日圓隔夜加速走弱。

黑田稱，寬鬆的貨幣政策對日本負GDP產出缺口來說是合理的，目前國內通脹主要由能源價格驅動，這應當是不可持續的。雖然短觀報告和消費者價格調查看到通脹回升的跡象，但在貨幣政策轉向之前，他需要看到通脹情況是持續的進一步證明。

日圓走勢的關鍵在於市場對日本央行轉向鷹派的時間判斷。根據黑田的最新講話，央行當前關注三大因素，包括：1）日本GDP產出缺口縮小或改善、2）工資和通脹預期進一步回升，以及3）貿易條件改善。鑒於日本受抑需求的釋放及重啟入境旅遊，我們認為前兩大因素在下半年或取得進展，在此背景下，即使日本央行不會馬上變得鷹派，至少也應逐漸變得沒那麼鴿派。

短期而言，日圓下行風險在於美國（或全球）收益率進一步上升，這將使得日圓成為利差交易的主要融資貨幣。如果美國10年期國債收益率大幅上升至3.5%，日圓可能會跌至135或更弱。

對於持有日圓多頭頭寸的投資者來說，整體風險管理至關重要。鑒於短期下行風險，他們不應持有過多的日圓多頭頭寸。但對於風險敞口可控的投資者，則可以保持日圓多頭頭寸，因為我們預計日圓今年末前回升至124，明年中進一步走強至120。