裕民(2606)今天召開股東會，通過發放3元現金股利，裕民指出，公司維持高現金股息殖利率，並展現健全財務結構，帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為121.55億元，每股計14.38元，可供未來年度股利分配。

2021年散裝航運市場隨著各國防疫措施逐步落實，產業與民生需求回升，同時受惠於各國政府祭出擴大基礎建設等政策刺激經濟，波羅的海乾散貨指數（BDI）在2021年10月7日攀上全年最高點5,650點，創下13年新高，全年平均達2,943點，年增176％。帶動裕民2021年營收達到140.12億元，稅後盈餘為48.92億元，每股稅後盈餘為5.79元。

裕民指出，2022年以來散裝航運需求受到很多不確定因素影響，大陸2月舉辦冬季奧運會，唐山地區鋼廠配合政策減產，減少鐵礦石進口需求，加上巴西主要鐵礦石礦區，因連續暴雨影響鐵礦石產量及出貨，致使第一季海岬型船運價相對低迷；2月底俄烏戰爭爆發，嚴重影響黑海地區乾散貨出口，煤炭及穀物等大宗商品供應鏈轉向，各國基於能源安全及糧食安全，紛紛尋找替代來源，煤炭及穀物等價格上漲，全球通膨壓力增加，國際貨幣基金組織(IMF)於4月份將全球經濟成長率(GDP)由元月份預估的4.4％，下修至3.6％。5月份印度也因高溫用電需求增加，電廠煤炭庫存不足，增加進口煤炭採購需求，第二季起散裝貨船受惠於乾散貨供應鏈改變，貿易航程增加，海岬型船租金較第一季大幅成長，中小型散貨船租金持續維持高檔。

大陸主要城市自2022年3月起因疫情影響而封城管理，上半年總體經濟嚴重受到影響，預期於疫情控制後，大陸將擴大投資刺激經濟，以達成2022年GDP 5.5％的成長目標，預期下半年乾散貨貿易需求將穩定增長。

2022年以來油價高漲，船舶紛紛採經濟航速，而各地塞港延續，總體運力供給減少。現成船舶能源效率指數（EEXI）和碳強度指標（CII）即將於2023年1月上路，未符合標準的船舶將面臨強制減速航行或限制主機馬力(EPL)，將有利加速老舊船舶的汰換。

裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，散裝船隊平均年齡約6.5年，再加合資、代管船隊，以及風電產業相關的人員運輸船，裕民船隊運力為71艘，總載重噸位為870萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司。近年來航運產業受到全球疫情流行、俄烏戰爭、碳排法規、新興科技、通貨膨脹、成本上漲等因素影響，公司未來持續與主要客戶合作擴建LNG/Ammonia/Methanol等低碳能源船隊，且配合台灣能源轉型計畫及能源安全政策，規畫籌組LNG船國家隊，是裕民永續成長的目標。