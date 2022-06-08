外送平台「foodpanda」6日宣布針對6縣市每筆訂單加收3到5元，引發使用者強烈反彈，台北市法務局統計，截至今日上午9點，已收到231件申訴案。北市法務局主任消保官楊麗萍表示，將視業者辦理狀況，協助消費者做後續處理。

Foodpanda宣布對特定地區的外送訂單增收平台費，北北基收5元，桃園市、新竹縣市收3元，至於其他地區則會視營運計畫再做調整。聲明中並指出，去年底在馬來西亞、新加坡、香港已開始收取這項費用。

主任消保官楊麗萍表示，由於影響六地區消費者，行政院消保處已關注並請業者研議配套妥處方案，台北市將視業者辦理狀況，協助消費者後續處理。

消保處消保官王德明補充，消保處統計這兩日受理Foodpanda全國申訴案件已逾300餘件，近日將請業者到消保處說明，並將邀集相關目的事業主管機關共同瞭解業者收取平台費問題，再為後續處理方式依據。