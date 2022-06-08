今天在大聯盟場上洋基以10：4重挫雙城，目前拉出一波7連勝，以40勝15敗戰績繼續傲視全聯盟，此戰他們派出有6勝的泰隆(Jameson Taillon)先發投球，但他表現不佳，僅投4局責失4分，不過洋基打線強大火力幫助他逃過敗投，此戰有14支安打(3轟)演出，打到雙城無力反擊，順利摘下本季第40勝。

Aaron Judge gives the Yankees an early lead with a blast to center field💥



✅ Judge to hit a HR (+200)



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洋基此戰首局就開火，當家重炮「法官」賈吉(Aaron Judge)首打席揮出2分炮，本季22轟出爐，今天他5打數有2安打貢獻3分打點、跑回2分，打擊率維持在驚人的.315，而接著第4棒「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)再補上陽春炮，這是他本季第12轟，幫助洋基立即取得3：0領先。

接著先發投手泰隆於1、3、4、5局都丟分，5局上陣就被普蘭柯(Jorge Polanco)轟出陽春炮，隨即被換下場，但洋基火力不停歇，4、5局各添1分，泰隆下場時球隊還以5：4領先，非常幸運，接著條紋軍7局再爆發，雷佐(Anthony Rizzo)逮中85 mph 彈指曲球轟出右外野，一口氣得到3分，本季第14轟到手。

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Giancarlo Stanton follows up Aaron Judge's home run with a 445-foot bomb of his own!#YANKSonYES pic.twitter.com/BevWvW8XC3 — YES Network (@YESNetwork) June 7, 2022

第8局崔維諾(Jose Trevino)、賈羅(Joey Gallo)接力敲安拿下2分，奠定勝基，而牛棚投手盧特奇(Lucas Luetge)、派羅塔(Wandy Peralta)、梅拉納奇歐(Ron Marinaccio)合投5局僅被敲3支安打無失分，有4次三振沒任何保送，完美接管後半段比賽，最後勝投由盧特奇拿下，目前他戰績2勝2敗，自責分率5.14。