染疫確診者究竟要不要24小時內火化成羅生門，國民黨副秘書長王育敏今批評，爭議延燒至今中央流行疫情指揮中心仍沒有一套清楚SOP，這就是指揮官陳時中失能、失職。藥師沈采穎則認為，整起事件凸顯政府只關心選情，不關心疫情，對民眾染疫辭世沒有感同身受，陳時中才會說出令人不可思議的話。

王育敏批評，火化之亂中，陳時中說法一變再變，從之前稱從沒說過要24小時內火化，又改口說24小時火化也沒有錯，如何取得人民信任？地方首長要求中央訂明確指引至今也仍沒有，地方亂成一團，殯葬業者也很為難，不知道怎麼辦。

中華民國防疫學會理事長王任賢則指出，第五類法定傳染病確診死亡者要24小時內火化，是在2003年SARS後修訂傳染病防治法的新增規定，是「很好的政策」，讓台灣沒有像其他國家有染疫亡者遺體塞車問題。

王任賢說，制度2003年實施至今都沒問題，這次差別就在於探病限制太多，探病也要PCR，讓家屬小斂看不到遺體，又不能大斂，就會有遺憾；結果老百姓反彈24小時火化，就企圖解開禁令，終於造成現在亂像，現在回頭是岸是好事。