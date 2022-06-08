5月初開工進行改善工程的台中市東區綠園道，施工人員日前發現有保育類鳥類「鳳頭蒼鷹」雛鳥，為避免驚嚇到雛鳥的父母，施工單位決定暫時停工，直到確認雛鳥長大且離巢，才重新動工；台中市農業局表示，包括太平、霧峰及大坑山區每年都會見到鳳頭蒼鷹出沒足跡，呼籲民眾遠觀、勿干擾。

鳳頭蒼鷹為保育類2級的鳥類，是台灣特有亞種，台中市議員羅廷瑋表示，鳳頭蒼鷹成鳥平時都在園道中段出沒，施工單位一開始沒發現，直到開工約2周後，才赫然見到其蹤跡，且請野鳥協會觀察，發現蒼鷹的巢中有孵化的雛鳥，因擔心鳥兒受到驚嚇飛走，雛鳥恐沒人照顧，立即邀請相關單位協調保全幼鳥的方式。

羅廷瑋說，因野鳥協會及專家都擔心施工發出的噪音及震動，可能使得母鳥對周遭環境感到不安，嚴重時甚至會出現棄巢的行為，經研判後，決定停工10天，等待雛鳥長大離巢，再重新恢復工程。

施工單位了解情況後，也同意配合進行工序調整，本月7日，觀察人員發現雛鳥已經足夠茁壯、可自行飛行，才恢復相關工程。羅廷瑋說，透過地方與施工單位協調的方式，讓生態保育與環境改造能取得平衡，達到雙贏。

農業局指出，台中市東區園道及大坑、霧峰、太平等地山區，每年都有鳳頭蒼鷹現蹤，配合生態保育，都會協調工程單位調整工序，也呼籲民眾若見到牠們，可以遠遠的觀察，千萬不要干擾鳳頭蒼鷹活動，如擔心雛鳥安危也可通報市府。