中市警方去年9月間深夜在大安區堤防巡邏，查獲泰籍移工孟迪持槍獵鳥，他坦承為「加菜」自製獵槍，以土鏟把作槍柄，不銹鋼等作板機、槍管，工業火藥作發射動力，警送檢測竟具殺傷力。製造槍砲是無期徒刑或5年以上、併科千萬元以下重罪，法官審酌他與一般製造槍枝危害社會程度不同，其情可憫恕，酌減判刑2年6月、併科罰金2萬元，可上訴。

判決書指出，37歲泰國移工孟迪為捕獵鳥隻加菜，在2020年間取得土鏟及廢不銹鋼等材料，在宿舍內，以土鏟握把作為槍柄，以廢鐵及不銹鋼作為扳機與槍管，並以工業用底火火藥（俗稱喜得釘）作為發射動力，自製1把槍枝。

孟迪在2021年9月7日晚間9時50分在大安區東西三路堤防附近捕獵鳥隻，遭警查獲，查扣該槍枝、自製子彈鋼珠3顆、喜得釘工業火藥3顆等證物，警方將槍彈送檢測，槍枝竟具殺傷力、子彈不具殺傷力。

孟迪到案坦承自製槍彈，他在泰國上有祖父、父母、老婆，還有3名未成年子女要扶養，來台工廠賺取工資維生。

依槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，製造、販售貨運輸是製或非制式鋼筆槍、五私槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍或其他可發射金屬或子彈具有殺傷力的各式槍砲者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科新台幣1千萬元以下罰金。

孟迪辯護人辯稱，此案應可是用槍砲彈藥刀械管制條例第20條，考量原住民使用獵槍的生活需求。處新台幣2千元以上、2萬元以下罰鍰。

法官認為孟迪並非原住民身分，沒有類推適用原住民的道理，他為添加伙食自製獵槍，雖槍枝具殺傷力，但因獵鳥被查獲，且子彈不具殺傷力，科以最低刑度仍嫌過重，其情可憫恕，依刑法59條酌量減輕其刑，判處徒刑2年6月，併科罰金2萬元。