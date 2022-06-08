中廣董事長趙少康小編，刊出自己在辦公室「追劇」的照片，強調自己為捍衛老闆清譽，以後上班都只開看劇軟體。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

近來不少新聞事件都和「網軍」扯上關係，包括台北市府養被爆出疑似網軍的風波。中廣董事長趙少康小編打趣，聽說最近上班時間上PTT論壇或是社群軟體，非常之危險，因為很容易被當成網軍，讓他們相當害怕。團隊一位小編更刊出自己在辦公室「追劇」的照片，直言「所以今天我們決定，痛改前非，只上Netflix就好」，並稱這是為「老闆清譽」著想，讓大批網友笑翻。

臉書粉斯專頁「康編碎碎念」昨日（7）在臉書發文表示，聽說最近上班時間上PTT論壇或是搞社群軟體，非常之危險，因為這樣很容易被當成網軍，讓他們實在相當害怕。

趙少康小編並刊出一張，自己正在辦公室用筆記電腦「追劇」的照片，指出：「可是本編過去每天上班時間，都在登臉書、都在看PTT，我們真是悔不當初，所以今天我們決定，痛改前非，只上Netflix就好。」不僅如此，小編更對身為老闆的趙少康喊話：「老闆，這也是為你的清譽著想啊！對吧！」

此文發出後獲得熱烈迴響，紛紛留言：「羨慕上班追劇」、「沒有網軍，只有網飛」、「抓到了！趙少康養網飛」、「笑死了……老闆明天就fire你」、「你們未免也太幽默了」、「我真的快笑死了！趙先生有你們這群小編真好」。