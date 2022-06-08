上季GDP經修正後，並沒有之前想像這麼糟的情況下，日股8日走高，日經盤中又再度站回兩萬八關卡。日股早盤結束時，日經指數收28,208.92點，漲264.97點或0.95%。東證收1,967.92點，漲20.89點或1.07%。

日本政府8日表示，當地首季GDP經修正後，季增年率只有衰退0.5%，較5月公佈的初值衰退1%要好很多。倘若只用單季來比較，日本上季GDP也只有小減0.1%，比市場預估下降0.3%來得優一些。

大型類股漲跌互見，快時尚大廠迅銷跌0.35%，軟銀漲2.67%，索尼也漲1.53%。另外，晶片類股疲弱，東京威力科創跌0.69%，愛德萬測試也跌1.79%。

日本海運3傑股價一面倒，商船三井跌1.69%，日本郵船跌1.77%，川崎汽船也跌2.06%。

不過，航空公司卻表現不俗，日本航空漲1.06%，全日空也漲0.45%。

挾帶國際油價在高檔水位，原油類股中的帝石漲4.31%。同時，因為日圓再度走弱並已貶破133價位，汽車相關族群走高，豐田漲1.35%，本田漲0.12%，日產漲1.14%，全球最大汽車零組件業者電裝也漲0.36%。