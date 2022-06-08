諾瓦瓦克斯公司（Novavax）適用於18歲以上成年人的兩劑型新冠疫苗，在獲得美國食藥管理局（FDA）授權方面獲得重大進展。受此激勵，周二諾瓦瓦克斯股價大漲6.21%，收在47.54美元。

FDA獨立疫苗專家委員會周二以21票贊成、0票反對和1票棄權壓倒性通過，建議給予諾瓦瓦克斯新冠疫苖使用授權。

儘管沒有硬性規定，但FDA通常會遵循該專家小組的建議。該主管機關最快可能本周就批准在美國配發諾瓦瓦克斯疫苗。但在美國人可以打到這款新疫苖之前，仍需要美國疾病管制預防中心（CDC）簽署放行。

繼輝瑞/BNT、莫德納和嬌生之後，諾瓦瓦克斯疫苗將是美國獲得使用授權的第4種新冠疫苗，也是自2021年2月嬌生疫苗獲准使用以來第一個通過的新疫苗。

不同於輝瑞/BNT和莫德納使用信使核糖核酸（mRNA）新技術，諾瓦瓦克斯的新冠疫苗採用已經相當成熟的蛋白質技術，數十年來B型肝炎和HPV疫苗都是使用這個技術。

美國FDA生物製劑評估和研究中心主任Peter Marks博士表示，諾瓦瓦克斯疫苗可能吸引那些因為質疑輝瑞/BNT和莫德納mRNA疫苖而尚未接種疫苖的民眾。雖然嬌生疫苖也不是採用mRNA技術，但由於存在血栓風險，美國CDC已經限制該疫苖的使用，尤其針對女性。

根據諾瓦瓦克斯在美國和墨西哥取得的臨床試驗結果，整體而言，其疫苗在預防新冠病毒導致的疾病方面有效性為90%，在預防重症方面的有效性達到100%。

但值得注意的是，這項試驗是在2020年12月至2021年9月間進行，比高度傳染性的Omicron變種病毒及其各種亞種病毒肆虐美國的時間早了好幾個月。

此外，與所有現有的新冠疫苗一樣，諾瓦瓦克斯疫苖也是針對2019年在中國武漢首次出現的原始病毒株。

在周二專家小組召開會議前發布的簡報中，FDA官員表示，目前尚無與諾瓦瓦克斯疫苗預防Omicron病毒有效性的相關數據，但這些疫苗仍可能預防該變種病毒所引發的重症。