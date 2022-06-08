為強化校園安全文化，教育部近日修訂「校園學生自傷三級預防工作計畫」，以實證研究為基礎，針對主要成因及高關懷族群，從減少危險因子、提高保護因子著手，研擬因應對策。其中，在防止學生墜樓方面，增列各級學校建物防墜安全檢核參考表。

修訂後的「校園學生自傷三級預防工作計畫」，落實課程與教學方面，由學校透過課程教學建構珍愛生命校園，提升心理健康促進和維護、壓力因應、挫折容忍力、自我傷害之自助與助人技巧，以及求助資源相關議題納入課程計畫、融入教學課程及生命體驗活動計畫。

各類人員增能培力方面，由學校強化輔導老師與專業輔導人員自殺風險評估與危機處遇知能，強化其對自殺企圖個案中長期心理諮商與治療的知能訓練與督導，提升教師、教官、行政人員、學生幹部或志工及家長的自殺防治守門人知能，透過增能提供辨識及關懷能力，讓相關人員共同攜手建構起校園安全網。

專業支持系統方面，學校由校長主導整合校內資源，強化校內各處室合作，落實三級輔導機制。各教育主管機關則運用所轄學生輔導諮商中心提供區域學校處理學生自我傷害三級預防工作的專業諮詢，並建立學校和區域醫療衛生網絡、自我傷害防治資源的雙向聯繫，提供個案學習不中斷之資源連結。

社會宣導推廣方面，各教育主管機關及學校將結合民間團體資源，辦理學校人員或家長為對象的生命教育及自我傷害相關預防活動，並善用媒體資源推廣預防教育。

加強高樓防墜方面，增列各級學校建物防墜安全檢核參考表，由各校進行建物防墜安全檢查針對校園建物（如高樓頂樓、中庭，及樓梯間），設置預防性安全設施（安全網、監視及警報系統設置）。