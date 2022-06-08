選秀歌手出身、身為台灣經典男團「5566」團長的藝人孫協志，除了出唱片外，在戲劇方面也表現亮眼，出道近30年的他，這些年活躍於主持界，曾入圍金鐘獎綜藝獎項，手上也有不少節目，如今事業、愛情兩得意的孫協志，凌晨無預警曝光被分手，崩潰表示：「而且是毫無機會挽回的分手方式」。

孫協志突然自爆被分手，但對象不是夏宇童，而是手上的節目《明星許願池》收攤，昨天(6/7)是該節目最後一次錄影，孫協志凌晨在臉書發文，吐露自己用心經營節目快一年，自覺內容豐富，話題、新聞甚至網路點擊率都不差，很感謝眾人支持，「無奈現實依舊不允許」。

孫協志吐露日前被告知節目要收攤，猶如結束一段苦心經營的戀情，「對…我被分手了…而且是毫無機會挽回的分手方式」，心裡覺得非常可惜，因為團隊跟班底彼此默契契合，加上捨不得一路支持的粉絲觀眾們，以及一路慢慢累積的能量，但也坦言「週六 2200至2330的時段，確實經營的很辛苦，但無庸置疑的，我們也確實繳出了一張漂亮的成績單」。

他感謝了電視台的長官跟所有工作夥伴，以及所有幫助過他們的朋友跟來賓，當然最得感謝一路相挺的粉絲們，「在這圈子這麼多年，節目開開停停的本以為已經毫無感覺，但情緒是騙不了人的，傷心卻又無可奈何…」，對於沒能達成電視台的目標，孫協志深感遺憾，吐完內心苦悶，仍舊打起精神跟節目道別，高喊「明星學院同學們~我們『畢業啦~~』」。