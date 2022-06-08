中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅趁著出席6至9日舉辦的「中國＋中亞五國」外長第三次會晤之便，在主辦國哈薩克首都努爾蘇丹，個別會見土庫曼副總理兼外長梅列多夫、烏茲別克代外長諾羅夫、吉爾吉斯外長魯巴耶夫，三國外長承諾與中方加快共建「一帶一路」倡議與「復興絲綢之路」戰略對接合作。加強能源、防疫、農業等方面合作。並加強鄰國團結協作，抵制搞亂本地區的圖謀。

王毅向土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫表示，能源合作是中土戰略合作的重要組成部分。中方擴大雙方能源合作初心始終如一，視土為重要能源戰略夥伴的立場堅定不移，願同土方拓展全產業鏈合作。雙方並就下步合作重點方向達成一致，加快共建「一帶一路」倡議與「復興絲綢之路」戰略對接合作。推動能源合作長期穩定發展，深化非資源領域合作，助力土國實現可持續、多元化發展。推進在土國設立傳統醫學中心、魯班工坊和互設文化中心。

梅列多夫指出，土方將堅持永久中立政策，主張通過和平外交手段政治解決爭端。

王毅向烏茲別克代外長諾羅夫指出，雙方要落實好政府間經貿和投資合作5年規畫，充分發揮投資合作工作組作用，遴選一批具有戰略意義的合作大專案。加強傳統能源合作，共同保障中國—中亞天然氣管道安全穩定營運，擴大民用核能、太陽能、風能等新能源合作。

中烏雙方將落實好減貧合作備忘錄，分享發展經驗；推進全方位疫苗合作，支持在烏設立地區疫苗研發中心，深化傳統中醫藥、遠端醫療合作；加強人文、旅遊、地方合作；加緊共建中國—中亞農業合作中心。

諾羅夫表示，將堅定奉行一個中國政策，加強共建「一帶一路」，推進經貿投資、能源產能、綠色農業等各領域互利共贏合作，打造國與國關係典範。

王毅向吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫說，願兩國以建交30周年為契機，推動兩國關係持續向前發展。

庫魯巴耶夫表示，吉方堅定奉行一個中國政策，反對台獨，堅定支持中方在涉疆、涉港問題上的正當立場。願共同落實好兩國元首重要共識，加強基礎設施、口岸過貨、地方交流、衛生抗疫等各領域務實合作。

中吉雙方同意建立地方溝通聯繫機制，研究增設口岸問題，確保現有口岸過貨持續暢通；推進中吉烏鐵路建設準備工作，盡快完成專案可研；互設文化中心；便利人員往來。

雙方認為，本地區國家應攜手應對好國際地區形勢複雜變化帶來的挑戰，辦好自己的事，加強鄰國團結協作，抵制搞亂本地區的圖謀。