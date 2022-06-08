蔡總統於臉書誤植兒童疫苗覆蓋率引發爭議，國民黨副秘書長王育敏今天批評，蔡總統獨步全球把19萬確診兒童算入兒童疫苗覆蓋率，還死不認錯，硬坳自創新名詞，把兒童疫苗覆蓋率改成兒童疫苗社區涵蓋率，總統府已成假訊息中心。

王育敏更質疑，蔡總統臉書誤植數字後，蔡政府還動用行政院長蘇貞昌硬坳，連中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也不敢糾正總統犯下的錯誤，掩蓋真相，假裝兒童疫苗覆蓋率高，美化數字大內宣，不符合事實。

王育敏說，我國染疫兒童死亡率仍是鄰近國家最高，台灣在兒童防疫還有很大努力空間，蔡政府不要再擦脂抹粉，掩蓋真相，應面對問題好好改善。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，抗體形成需要時間，兒童三劑疫苗須4到6個月施打，但我國兒童現在開始施打才再第一劑，政府部署落後半年是不爭事實。

中華民國防疫學會理事長王任賢也批，蔡英文把兒童自然染疫率加上疫苗覆蓋率，成為社區覆蓋率，這種說法創世界首例。