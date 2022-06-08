櫃買中心今（8）日至10日與元富證券合作舉辦「台灣科技論壇」海外法人說明會，邀請具產業代表性的8家公司與全球機構投資人，以線上視訊會議方式進行會談。

參與本次活動的8家公司包含：力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、宜鼎（5289）、環球晶（6488）、綠界科技（6763）、群聯（8299）6家上櫃公司，以及旺宏（2337）、景碩（3189）2家上市公司。

櫃買中心表示，今年前4個月全體上櫃公司營收達8,846億元，較去年同期成長8.64％，顯示整體上櫃公司基本面強健，希望透過本次活動，讓國際投資人了解我國優質上櫃企業的經營績效。

櫃買中心長期致力於推動國際投資人認識我國資本市場，外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％，來到2022年5月底的19％，整體外資持股比率顯著成長，顯示外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。櫃買中心將持續積極辦理引資活動，在既有的成果上，提升國際投資人對優質上櫃公司與櫃買市場新制度的全面認識。