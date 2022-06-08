新北市汐止區商姓保母照顧6個月大男嬰，不慎摔傷致男嬰導致硬腦膜下出血，留下難以彌補的後遺症。陳姓母親在臉書、PTT上貼文，公開保母的全名，並稱「惡質保母和她老公」，以及兩人全身合照，被控違反《個人資料保護法》非公務機關違法利用個人資料罪嫌。士林地院日前審結，認陳女刊登的照片，都是商女公開於網路上的資訊，並呼籲公眾重視保母照顧嬰兒不周一事，主觀上並非為自己利益，判決無罪。

陳女2019年將剛出生的男嬰，交給商姓保母照顧，5月21日因商女大力撞擊，導致男嬰腦內出血，醫院開刀救治，雖保住性命，但仍留下嚴重後遺症，刑事部分，士林地院去年7月判處商女4月徒刑，案件仍在法院審理中。

陳女案發後4個月，在臉書「汐止集團」網站貼文「把我的寶寶摔到腦出血，視網膜出血引發癲癇」以及商女與先生的全身照片，註記「惡質保母（商）和她老公（潘）等，隔年4月繼續PO文《最新，商女已經被起訴》「為了讓更多人能注意這個無良保母」等文章共計11篇。

判決指出，陳女刊登的照片屬於個人資料，但地址是間接識別的個人資料，若無其他比對，不足以識別特定個人，而刊登的照片，是取自商女的通訊軟體LINE上的公開大頭貼，地址則是因陳女受託照顧其幼子，自然很容易取得，陳女並非蒐集後任意利用。

判決指出，個人資料保護法中「意圖為自己或第三人不法之利益」，陳女在PO文中，希望公眾注意商女摔傷男嬰之事，避免再有無辜被害人受害，並無侵害商女以及她先生的惡意之語，審酌內容後，認定確實是呼籲公眾重視保母照顧嬰兒不周一事，並無損害他人利益的意圖，因而判決無罪。